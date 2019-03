Um mês após incêndio no CT, Flamengo retoma atividades da categoria de base

Depois de um mês de atividades suspensas, por causa do incêndio no Centro de Treinamento, que matou 10 jogadores, a categoria de base do Flamengo sub-14 e sub-17 retoma os trabalhos nesta segunda-feira (11).

O grupo chegou à sede do clube, na Gávea, antes das oito da manhã. Ninguém falou com a imprensa e os jogadores foram direto para uma reunião com a diretoria do Flamengo.

Apesar da reapresentação, não há treinos marcados para esta segunda. O trabalho com bola deve recomeçar na próxima terça-feira (12).

A categoria sub-20 fará o primeiro jogo após a tragédia na próxima quinta-feira (14), às 15h, no Rio, pela Copa do Brasil sub-20, contra o Ceilândia.

O Ninho do Urubu continua interditado pela prefeitura do Rio por problemas na documentação necessária para garantir a segurança de quem vai treinar no local.