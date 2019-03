Shopping na zona leste de São Paulo fica alagado

O shopping Central Plaza, localizado na Vila Prudente, na zona leste de São Paulo, está com o subsolo e o térreo totalmente alagados. A inundação começou no local na noite do último domingo (10) e permanece até a manhã desta segunda-feira (11).

Os carros ficaram submersos e as pessoas não têm como sair do centro de compras. Um ouvinte da Rádio BandNews FM, o analista Wagner Rosa, diz que o filho dele e os sobrinhos estão no shopping desde as 20h e tiveram que dormir no local.

A zona leste de São Paulo foi uma das mais prejudicadas pela chuva no início desta semana. Outra região que também teve diversos pontos de alagamento foi na zona sul, principalmente no bairro do Ipiranga.