São Paulo chegou a 189 km de congestionamento nesta segunda

Além dos diversos pontos de alagamento, a chuva que caiu em São Paulo entre a noite do último domingo (10) e a madrugada desta segunda-feira (11) aumentou muito o congestionamento nas principais avenidas e nas rodovias.

De acordo com a CET (Companhia de Engenharia de Tráfego), mais de um quinto das vias monitoradas estão travadas. Às 9h46, a cidade chegou a 189 km de lentidão.

A zona oeste da capital paulista é a mais afetada pelo trânsito nesta manhã, com 66 km de lentidão. Em seguida vem a zona sul com 53 km e a zona leste com 45 km.

Leia mais:

Chuva na Grande SP: Veja os cuidados necessários em áreas de alagamento

Prédios no Ipiranga têm portarias inundadas e moradores ficam ilhados

Na marginal do Tietê, o congestionamento se concentra no sentido Castello Branco/Ayrton Senna, onde tem 39 km de lentidão. A marginal do Pinheiros sofre principalmente no sentido Interlagos/Castello Branco, com 20 km de lentidão.