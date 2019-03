São Caetano do Sul não sofria tanto com chuva desde 1989, diz prefeitura

A Prefeitura de São Caetano do Sul avalia que a cidade não sofria tanto com as chuvas desde 1989. Em entrevista à BandNews FM, o secretário municipal de Assistência Social Daniel Córdoba pede aos moradores que esperem até 10h para sair de casa.

No momento, ainda não é seguro trafegar pelas avenidas do Estado, Almirante Delamare e Presidente Wilson. Córdoba diz que todos os resgates de pessoas ilhadas foram feitos com sucesso na cidade e não há mortos.

Ouvintes da Rádio BandNews FM também relatam assaltos na saída de São Caetano do Sul em meio aos congestionamentos. O secretário afirma que a Guarda Municipal e a Polícia Militar foram acionadas para reforçar a segurança.