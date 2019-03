São Bernardo oferece 1.038 vagas gratuitas para cursos profissionalizantes

As inscrições para interessados em uma das 1.038 vagas em cursos profissionalizantes gratuitos têm início nesta segunda-feira em São Bernardo. Está é a segunda edição do programa Emprega São Bernardo, parceria entre prefeitura, Senac e o Senai.

Entre os cursos, oficinas e workshops oferecidos estão auxiliar administrativo, design de sobrancelhas, excel 2016, pizzaiolo, técnicas de manicure e pedicure, web designer e dicas de como elaborar um currículo. Os candidatos poderão se inscrever tanto presencialmente quanto online pelo site www.saobernardo. sp.gov.br/empregasbc. Para efetuar a inscrição presencial, os interessados poderão comparecer aos seguintes locais: CTR (Centro de Trabalho e Renda), CEITEC (Centro de Empreendedorismo e Inovação Tecnológica), Sala do Empreendedor e Fundação Criança. Todas as inscrições presenciais devem ser realizadas até a próxima sexta-feira, das 9h às 16h.

Para participar, é necessário ter, no mínimo, 18 anos e residir em São Bernardo. Ao fazer a inscrição, o candidato deve levar um documento de identificação com foto e comprovante de residência. Em 2018, a prefeitura investiu R$ 625 mil para a realização da primeira edição do programa, que formou mais de 800 profissionais para o mercado de trabalho e empreendedores.

Desta segunda até sexta-feira, pelo site da Prefeitura ou pessoalmente, das 9h às 16h:

• CTR: rua Marechal Deodoro, 2.316, Centro

• CEITEC: avenida Getúlio Vargas, 1.457, bairro Baeta Neves

• Sala do Empreendedor: praça Samuel Sabatini, 50, Paço Municipal

• Fundação Criança: rua Francisco Visentainer, 804, bairro Assunção