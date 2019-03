Rodovias paulistas registram problemas por causa das chuvas

As chuvas fortes que atingiram cidades da Grande São Paulo interditaram trechos de várias rodovias paulistas. Muitas ficaram alagadas e tiveram o tráfego interrompido em vários pontos. Foram registrados também deslizamentos de terra, segundo informação do governo do estado.

O trecho entre o Km 116 e o Km 119 da Rodovia Rio-Santos, em São Sebastião, está interrompido por causa de um deslizamento de terra. Uma equipe do Departamento de Estradas de Rodagem (DER) já está no local.

Na Rodovia Tamoios, em Caraguatatuba, que foi interditada preventivamente na madrugada, foram registrados dois pontos de quedas de encostas, um no Km 73 e outro no Km 79.

A Anchieta está com a pista central, sul/central norte, sentido São Paulo e litoral, bloqueada nos Kms 10 e 13, devido ao reflexo de alagamentos.

Na Rodovia Mogi-Bertioga, o trânsito flui parcialmente, no esquema "siga e pare". Quatro pontos de deslizamento foram registrados nos Kms 67, 68, 66 e 75.