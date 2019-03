Rodovia Rio-Santos tem interdições e operação 'Pare e Siga'

O DER (Departamento de Estradas de Rodagem) implantou a operação "Pare e Siga" no quilômetro 115 da rodovia Rio-Santos, em São Sebastião, litoral norte de São Paulo, por causa de erosão em pista nesta segunda-feira (11).

Além disso, há interdição do acostamento entre os quilômetros 97 e 94, em Caraguatatuba, nos dois sentidos, por causa de queda de barreira. Um alagamento no quilômetro 93 chegou a bloquear completamente a via, mas agora é transitável e veículos de passeio já conseguem passar pelo local.

Veja vídeo de ouvinte da Rádio Trânsito FM: