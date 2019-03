Rodízio de carros é suspenso em São Paulo nesta segunda-feira

A Prefeitura de São Paulo suspendeu nesta segunda-feira (11) o rodízio municipal de veículos. A decisão foi tomada após a região metropolitana amanhecer com diversos problemas causados pelo forte temporal que atinge a cidade desde a noite de domingo (10).

A restrição para veículos de passeio com placas final 1 e 2 não está válida tanto no período da manhã, das 7h às 10h, quanto no período da noite, das 17h às 20h. A decisão, divulgada pela Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes, visa ajudar os motoristas presos no trânsito ou em regiões alagadas a chegarem nos trabalhos sem se preocuparem com o período de restrição.

Mais informações: