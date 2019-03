Resquícios de Carnaval! Hospital decora UTI neonatal com tema da folia; bebês ganharam máscaras

Os bebês da UTI (Unidade de Terapia Intensiva) neonatal do Hospital e Maternidade Brasil, em Santo André, ganharam máscaras de Carnaval e os berços foram decorados com adereços para a data.

O objetivo foi levar um pouco de descontração para as famílias. “Os pais adoraram e estão compartilhando as fotos com parentes e amigos. Há momentos bons dentro do dia a dia de uma UTI neonatal e eles não podem passar em branco, como quando o bebê cresce e ganha peso. Temos que saber celebrar essas partes positivas também”, comentou a médica neonatologista da unidade Ana Luísa Gottochilich Rossini.