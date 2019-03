Previsão do Tempo: chuva voltará a preocupar o paulistano nesta terça-feira

Após uma madrugada de tempestade que deixou marcas na Grande São Paulo, a previsão para terça-feira (12) é de mais chuva.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, o Inmet, o dia será nublado do início ao fim. Pancadas de chuva poder surgir a qualquer momento, com trovoadas durante a tarde de à noite.

A previsão do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) é a mesma. O Climatempo também aponta para chuva à tarde e noite, porém indica que a manhã será tranquila, sem chuva.

A máxima de temperatura será em torno de 27º, com o calor sendo maior próximo ao meio-dia. A mínima fica em 18º.