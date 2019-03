Prédios no Ipiranga têm portarias inundadas e moradores ficam ilhados

Moradores do bairro do Ipiranga, na zona sul de São Paulo, estão ilhados depois da forte chuva que caiu entre a noite do último domingo (10) e a madrugada desta segunda-feira (11).

Um prédio da rua Cônego Januário teve as garagens inundadas e os moradores tiveram de sair no meio da noite. Um deles foi o empresário Fernando Teixeira Martins, que teve de deixar o local em que mora com a família.

A mãe dele foi arrastada pela água, foi parar embaixo de um carro e ajudada por vizinhos. Já o pai se abrigou no teto de um veículo e só foi encontrado depois de duas horas de buscas.

Fernando, que é proprietário de uma escola na rua Agostinho Gomes, suspendeu as aulas e o local serve de base para moradores desabrigados.

Outro edifício, na Agostinho Gomes, está com a portaria ilhada e moradores não conseguem sair desde ontem.