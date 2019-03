Linha 10-Turquesa deve voltar apenas na terça, diz CPTM

O gerente de relacionamento da CPTM, Sérgio de Carvalho Júnior, espera que a linha 10-Turquesa volte a operar na terça-feira (12). Nesta segunda (11), não há condições de colocar os trens em circulação por lá por causa do transbordamento do Rio Tamanduateí, que alagou a via férrea.

A cheia também atingiu cabines de sinalização e materiais de distribuição de energia elétrica.

Em entrevista à rádio BandNews FM, Sérgio de Carvalho Júnior diz que todos os equipamentos eletrônicos vão precisar ser testados antes de serem ligados novamente, por medidas de segurança.

A Companhia Paulista de Trens Metropolitanos ainda não tem um balanço dos prejuízos por causa dos alagamentos na linha 10-Turquesa.

