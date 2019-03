Linha 10-Turquesa completamente fechada; veja situação do metrô e da CPTM após temporal em SP

A forte chuva que atingiu toda a Região Metropolitana na noite do último domingo (10) e segue em pontos isolados nesta segunda-feira (11), atrapalha a locomoção do morador da região no início desta semana.

A Linha 10-Turquesa, que vai de Rio Grande da Serra até a estação Brás, está completamente fechada desde o último domingo. A via é importante ligação da região do Grande ABC até a Capital. A estação mais atingida foi a Tamanduateí, onde é feita a baldeação para a Linha 2-Verde do metrô.

Para suprir a demanda, a CPTM anunciou a operação Paese, com 100 ônibus. Mesmo assim, por conta do alagamento, os coletivos circulam com muita dificuldade.

Não há estimativa de normalização do serviço na linha.

A linha 9-Esmeralda, que opera entre Osasco e Grajaú, teve a circulação alterada por conta do temporal.

Segundo atualização do Metrô, as linhas 1-Azul, 2-Verde, 3-Vermelha e 15-Prata têm operação normal. As Linhas 4-Amarela e Linha 5-Lilás também funcionam normalmente.

Atualizações em breve.