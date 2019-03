Laudo aponta que caminhão que bateu em helicóptero de Boechat estava a 40 km/h

O caminhão que se chocou com o helicóptero que levava o jornalista Ricardo Boechat e o piloto Ronaldo Quattrucci estava a 40 km/h, dentro do limite de velocidade permitido na pista, segundo resultado do laudo do Instituto de Criminalística de São Paulo (IC), segundo noticiou o site G1.

O choque ocorreu perto da praça de pedágio do Rodoanel no sentido da Anhanguera, quando uma pane no helicóptero obrigou o piloto a fazer um pouso de emergência, há cerca de 1 mês. Boechat e o piloto morreram no acidente.

O motorista do caminhão sofreu apenas ferimentos leves.