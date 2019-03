Efeitos do temporal refletem 'situação histórica', diz Doria

O governador João Doria (PSDB) afirma que os problemas causados pela chuva na Grande São Paulo refletem uma situação histórica de drenagem na região. Em entrevista à Rádio Bandeirantes, ele diz que desde que assumiu o comando do Palácio dos Bandeirantes, investimentos passaram a ser feitos para minimizar os efeitos das fortes chuvas.

Leia mais:

Marginal Tietê segue bloqueada; prefeitura trabalha para tirar água da via

São Paulo chegou a 189 km de congestionamento nesta segunda

Doria explicou, por exemplo, que o Ribeirão dos Couros, que transbordou no ABC, deverá ganhar um piscinão a partir do orçamento do ano que vem. O governador ainda lamentou a morte de 7 pessoas, sendo quatro em Ribeirão Pires, uma em São Bernardo do Campo, uma em Santo André e outra em Embu.

Ele sobrevoa neste momento a região metropolitana para avaliar os transtornos causados pela tempestade.