Caixas-pretas de avião da Ethiopian Airlines são encontradas

As caixas-pretas do avião que caiu na capital da Etiópia, Adis Abeba, foram encontradas nesta segunda-feira (11), informou a companhia Ethiopian Airlines. Foram localizados os gravadores de dados de voo digital e de voz da cabine, que poderão ajudar a esclarecer as causas da tragédia, que causou 157 mortos ontem (10).

Os 8 tripulantes e os 149 passageiros que estavam a bordo do Boeing 737 MAX 8 morreram. Entre os passageiros, estavam cidadãos de mais de 30 países, incluindo oito italianos. Não havia brasileiros.