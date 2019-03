Após temporal em São Paulo, Bruno Covas antecipa retorno de licença

Bruno Covas decide antecipar a volta para a São Paulo após os fortes estragos da chuva. A informação é da colunista da Rádio BandNews FM Mônica Bergamo.

De acordo com a colunista, diante do desgaste de estar fora da cidade durante o temporal, o prefeito manteve contato direto com assessores nas últimas horas e decidiu que vai retornar à capital paulista.

O político do PSDB havia tirado licença remunerada de uma semana, alegando motivos pessoais, e viajou ao exterior.

A Defesa Civil Estadual contabiliza até agora 11 mortos em toda a capital e região metropolitan devido ao temporal de domingo (10) para segunda-feira (11).

Nota da Prefeitura de São Paulo:

O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, retorna hoje de sua licença não remunerada. Depois de determinar a criação do comitê de crise e acompanhar todas as ações dos secretários para diminuir o impacto causado pela forte tempestade durante a madrugada e a manhã de hoje, o prefeito reassume o cargo a partir desta terça-feira.