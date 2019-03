Previsão do tempo: Segunda-feira começa fria e com possibilidade de garoa em São Paulo

O clima de Carnaval se despede de São Paulo junto com o calor e a chuva forte, que se alternaram durante o último fim de semana.

Segundo o CGE-SP (Centro de Gerenciamento de Emergências), a temperatura na Capital paulista ficará entre a mínima de 19C e máxima de 24C nesta segunda-feira, 11 de março.

A queda de temperatura se deve a um sistema frontal que está se movendo em direção à costa do estado do Rio de Janeiro. Mesmo assim, os ventos provenientes do mar facilitam o ingresso de umidade e a formação de muitas nuvens na região leste do estado de São Paulo.

Desta forma, o céu permanece encoberto e a garoa será ocasional.