Previsão do tempo: São Paulo terá domingo nublado e com chuvas

Após um sábado de calor intenso e chuvas com trovoada no início da noite, a cidade de São Paulo terá neste domingo (10) um dia nublado, com probabilidade de chuva.

Segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências), uma frente fria do oceano muda a direção dos ventos e diminui as temperaturas. O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) prevê a máxima nos 25ºC e a mínima nos 17ºC.

Já a probabilidade de temporais é constante durante o dia. Chuvas esparsas podem acontecer tanto de manhã, quanto de tarde ou noite.

