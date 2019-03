Metrô fecha estação para evitar superlotação de foliões do Carnaval de rua

Os trens do Metrô e da CPTM vão ter operação especial neste fim de semana que encerra as festas de Carnaval. O secretário estadual de Transportes Metropolitanos, Alexandre Baldy, detalhou as alterações em entrevista à rádio BandNews FM.

A estação Armênia, da linha 1-Azul do Metrô, vai ficar fechada entre 10h e 15h para evitar superlotação do público que vai estar nos blocos de rua pela região. Algumas estações terão reforço de funcionários e seguranças. Neste sábado, serão Luz, Tiradentes, Sé, Palmeiras-Barra Funda, República e Anhangabaú – as últimas quatro terão operação expandida também no domingo.

Em nota, o Metrô afirmou que vai contar com composições extras à disposição em caso de alta demanda. Já na CPTM, todos os trens terão intervalo médio de 8 minutos entre as estações, exceto na linha 13-Jade, onde esse tempo é o mesmo durante os dias da semana.

Interdições

De acordo com o superintendente de engenharia de tráfego da CET (Companhia de Engenharia de Tráfego), Hemilton Inouye, desde a manhã deste sábado (9) já estão fechados trechos de vias como Marquês de São Vicente, Tiradentes, Eng. Luís Carlos Berrini, Brigadeiro Faria Lima e Pedro Álvares Cabral.

Para o domingo (10), haverá interdições também na Rua da Consolação. O superintendente afirmou à BandNews FM que vias como a marginal Tietê e a avenida do Estado podem ser usadas como alternativas pelos motoristas.