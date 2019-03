Carnaval de rua: comandante da PM pede calma aos policiais para lidar com foliões

O comandante geral da Polícia Militar de São Paulo, Marcelo Vieira Salles, pede aos policiais militares que tenham calma nas ruas ao lidar com os foliões de Carnaval. Na sexta-feira (8), houve uma reunião do coronel com a tropa, de acordo com o capitão Osmario Ferreira, que falou agora há pouco em entrevista à rádio BandNews FM.

Nesta semana, um agente foi afastado por ameaçar uma mulher atingida por um disparo de bala de borracha na dispersão de um bloco na Barra Funda.

O capitão Osmario Ferreira disse ainda que a segurança foi reforçada nas ruas neste fim de semana porque a expectativa é de que o pós-Carnaval tenha o maior público de toda a folia em SP.

O oficial pede também que os foliões tenham atenção com os pertences e evitem comprar bebida alcoólica de origem duvidosa.

