Apagão em hospital da Venezuela acaba com 13 mortos

Ao menos 13 pacientes morreram em um hospital do estado de Monagas, no nordeste da Venezuela, por causa do apagão elétrico iniciado na noite da última quinta-feira (7). A denúncia foi feita no Twitter pelo médico Julio Castro, que trabalha na unidade de saúde.

Segundo ele, o Hospital Manuel Núñez Tovar, em Maturín, capital do estado, está "sem luz e sem gerador elétrico", o que já provocou o falecimento de nove pessoas internadas no setor de emergência, duas no departamento de obstetrícia, uma na ala de tratamento de traumatismos e uma na UTI neonatal.

