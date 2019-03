Mulheres do mundo todo vão às ruas no Dia Internacional da Mulher

O 8 de março de 2019 foi marcado por ações mundiais de mulheres, que foram às ruas celebrar umas às outras, reivindicar direitos ou pedir por igualdade. No Dia Internacional das Mulheres, países por todo o mundo tiveram cenas belíssimas, com passeatas, protestos e atos refletindo o que vivem as mulheres de cada local.

A seguir, confira imagens de protestos femininos nesta sexta-feira, nas mais diversas nações: