Mestre de jiu-jitsu morre com 14 tiros no Rio de Janeiro

Rodrigo Fernandes, filho do ex-jogador de futebol Moacir Fernandes, o Cafuringa, foi assassinado na última quinta-feira (7) no bairro Andaraí, na zona norte do Rio de Janeiro.

De acordo com o portal G1, Rodrigo Cafu, como era conhecido por causa do pai, foi baleado 14 vezes quando chegava de moto em casa. A morte do professor de jiu-jitsu já está sendo investigada pela Divisão de Homicídios (DH).

Testemunhas próximas a Fernandes também já foram procuradas e ouvidas. Além de professor de artes marciais, ele também era segurança particular.