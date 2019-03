Masp tem entrada franca para mulheres nesta sexta

Muitas instituições culturais homenageiam as mulheres no Dia da Mulher e não é diferente com o Masp. O Museu de Arte de São Paulo terá entrada franca feminina nesta sexta-feira (8).

Vale destacar também que a semana como um todo é dedicada às mulheres no local em conteúdo. A mostra "Acervo em Transformação" tem as obras feitas por homens instaladas no verso de cavaletes, enquanto aquelas feitas por mulheres ficam em destaque na frente.

É uma iniciativa que tem como objetivo subverter o protagonismo cultural masculino, que é presente tanto nas artes plásticas como em outras manifestações de cultura.

O Masp fica aberto das 10h às 18h.