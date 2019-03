Linhas de ônibus são alteradas no domingo para desfile de blocos em São Paulo

Em virtude do desfile de pós-carnaval na região da Vila Mariana, em São Paulo, neste domingo, a SPTrans anunciou que 24 linhas de ônibus terão seus itinerários modificados nas ruas abaixo:

– Praça Escoteiro Aldo Chioratto;

– Rua Manoel da Nóbrega entre as Praças Dia do Senhor e Armando de Salles Oliveira; e entre a Pça. Armando de Salles Oliveira e Rua Nábia Abdala Chohfi;

– Rua Nábia Abdala Chohfi;

– Av. Pedro Álvares Cabral, entre a R. Mal. Mauricio Cardoso e Pça. Armando de Salles Oliveira;

– R. Abílio Soares, entre a Av. Pedro Álvares Cabral e R. Mal. Maurício Cardoso;

– Av. Pedro Álvares Cabral, entre as praças Armando de Salles Oliveira e Ibrahim Nobre;

– Pça. Armando de Salles Oliveira e R. Manoel da Nóbrega, entre a Pça. Dia do Senhor e Av. Mal. Estênio Albuquerque Lima.

Verifique as linhas que sofrerão alteração e os itinerários:

175T/10 Metrô Santana – Metrô Jabaquara

Ida: normal até a Av. 23 de Maio, acesso à Av. Ibirapuera, R. Leopoldo Bulhões, R. Ipê, Av. Prof. Ascendino Reis, prosseguindo normal.

Volta: sem alteração.

509J/10 Jd. Selma – Pq. Ibirapuera

Sentido único: normal até a Av. República do Líbano, Pça. Dia do Senhor, Av. Brig. Luís Antônio, R. Jundiaí, R. Manoel da Nóbrega, Av. Mal. Estênio de Albuquerque Lima, Av. Brig. Luís Antônio, Pça. D. Gastão Liberal Pinto, R. Joaquim Floriano, R. Dr. Renato Paes de Barros, R. Dr. Eduardo de Souza Aranha, Av. Sto. Amaro, Av. Antônio Joaquim de Moura Andrade, Av. República do Líbano, prosseguindo normal.

Durante o evento esta linha deverá operar em sistema circular.





509M/10 Jd. Miriam – Term. Princ. Isabel

Ida: sem alteração.

Volta: normal até a Av. 23 de Maio, acesso à Av. Ibirapuera, Av. Ibirapuera, Viaduto dos Bandeirantes, prosseguindo normal.

5164/10 Vl. Sta. Catarina – Pq. Ibirapuera

5164/21 Cid. Leonor – Pq. Ibirapuera

6338/10 Jd. Miriam – Pq. Ibirapuera

Sentido único: normal até a Av. Prof. Ascendino Reis, Av. Pedro Álvares Cabral, Av. Dr. Dante Pazzanese, Av. Conselheiro Rodrigues Alves, Av. Ibirapuera, Complexo Viário João Jorge Saad, Av. Ibirapuera, R. Borges Lagoa, prosseguindo normal.

5175/21 Baln. São Francisco – Pq. Ibirapuera

5614/21 Eldorado – Pq. Ibirapuera

5652/22 Jd. IV Centenário – Pq. Ibirapuera

6366/10 Jd.Miriam – Pq. Ibirapuera

Sentido único: normal até a Av. Prof. Ascendino Reis, Av. Pedro Álvares Cabral, R. Dr. Dante Pazzanese, Av. Conselheiro Rodrigues Alves, Av. Ibirapuera, complexo viário, Av. Ibirapuera, R. Borges Lagoa, Av. Prof. Ascendino Reis, prosseguindo normal.

5178/10 Jd. Miriam – Pça. João Mendes

Ida: normal até a Av. Prof. Ascendino Reis, Av. Pedro Álvares Cabral, R. Mal. Maurício Cardoso, R. Abílio Soares, Av. Mal Estênio Albuquerque Lima, Av. Brig. Luís Antônio, prosseguindo normal.

Volta: normal até a R. Jundiaí, R. Manoel da Nóbrega, R. Mal. Estênio Albuquerque Lima, R. Abílio Soares, R. Joinville, acesso e Av. 23 de Maio, acesso e a Av. Ibirapuera, R. Leopoldo Bulhões, R. Ipê, Av. Prof. Ascendino Reis, prosseguindo normal.

5611/10 Eldorado – Pça. João Mendes

5630/10 Term. Grajaú – Metrô Brás

Ida: sem alteração.

Volta: normal até a Av. 23 de Maio, acesso a Av. Ibirapuera, R. Leopoldo Bulhões, R. Ipê, Av. Prof. Ascendino Reis, prosseguindo normal.

6358/10 Jd. Luso – Term. Bandeira

Ida: normal até a Av. Ibirapuera, Av. Açocê, Al. dos Jurupis, Av. Indianópolis, Av. Republica do Líbano, Pça. Dia do Senhor, Av. Brig. Luís Antonio, R. Jundiaí, R. Manoel da Nóbrega, R. Mal. Estênio Albuquerque Lima, Av. Brig. Luís Antônio, Av. Brasil, prosseguindo normal.

Volta: normal até a Av. Brasil, Av. Brig. Luís Antônio, R. Jundiaí, R. Manoel da Nóbrega, R. Mal. Estênio Albuquerque Lima, R. Abílio Soares, R. Tutóia, acesso e Av. 23 de Maio, acesso e Av. Ibirapuera, prosseguindo normal.

5362/10 Pq. Res. Cocaia – Pça. da Sé

5370/10 Term. Varginha – Lgo. São Francisco

Ida: sem alteração.

Volta: normal até a Av. 23 de Maio, acesso e Av. Ibirapuera, Viaduto dos Bandeirantes, prosseguindo normal.

5154/10 Term. Sto. Amaro – Term. Princ. Isabel

Ida: normal até a Av. Pedro Álvares Cabral, R. Mal. Maurício Cardoso, R. Abílio Soares, Av. Mal. Estênio Albuquerque Lima, Av. Brig. Luís Antônio, prosseguindo normal.

Volta: normal até a Av. Brig. Luís Antônio, Rua Jundiaí, R. Manoel da Nóbrega, Av. Mal. Estênio Albuquerque Lima, Rua Abílio Soares, R. Tutóia, acesso e Av. 23 de Maio, acesso à Av. Ibirapuera, prosseguindo normal.

5300/10 Term. Sto. Amaro – Term. Pq. D. Pedro II

5318/10 Chác. Santana – Pça. da Sé

6455/10 Term. Capelinha – Lgo. São Francisco

5391/10 Jd. Ângela – Lgo. São Francisco

Ida: sem alteração.

Volta: normal até a Av. 23 de Maio, acesso e Av. Ibirapuera, prosseguindo normal.

709A/10 E.T. Água Espraiada – Metrô Ana Rosa

Ida: normal até Av. Brig. Luís Antônio, R. Jundiaí, R. Manoel da Nóbrega, R. Mal. Estênio de Albuquerque Lima, R. Abílio Soares, R. Tutóia, R. Dr. Amâncio de Carvalho, Av. Cons. Rodrigues Alves, prosseguindo normal.

Volta: normal até a Av. Pedro Álvares Cabral, R. Dr. Dante Pazzanese, R. Dr. Amâncio de Carvalho, Viaduto Tutóia, R. Tutóia, R. Manoel da Nóbrega, Av. Mal. Estênio Albuquerque Lima, Av. Brig. Luís Antônio, prosseguindo normal.

5185/10 Term. Guarapiranga – Term. Pq. D. Pedro II

Ida: normal até a Av. Pedro Álvares Cabral, Av. Mal. Maurício Cardoso, R. Abílio Soares, Av. Mal Estênio Albuquerque Lima, Av. Brig. Luís Antônio, prosseguindo normal.

Volta: normal até a Av. Brig. Luís Antônio, R. Jundiaí, R. Manoel da Nóbrega, R. Marechal Estênio de Albuquerque Lima, R. Abilio Soares, R. Tutóia, acesso e Av. 23 de Maio, acesso a Av. Ibirapuera, R. Leopoldo Bulhões, R. Ipê, Av. Prof. Ascendino Reis, prosseguindo normal.

857A/10 Term. Campo Limpo – Metrô Santa Cruz

Ida: normal até a Av. Brigadeiro Luís Antônio, Av. Mal. Estênio Albuquerque Lima, R. Abílio Soares, R. Tutóia, Av. 23 de Maio, acesso Av. Ibirapuera, R. Leopoldo de Bulhões, R. Ipê, Av. Prof. Ascendino Reis, prosseguindo normal.

Volta: normal até a Av. Pedro Álvares Cabral, R. Dr. Dante Pazzanese, R. Dr. Amâncio de Carvalho, Viaduto Tutóia, R. Tutóia, R. Manoel da Nóbrega, Av. Mal. Estênio Albuquerque Lima, Av. Brig. Luís Antônio, prosseguindo normal.