Desfile das campeãs reúne Mancha Verde e mais sete escolas de São Paulo

O desfile das escolas de samba vencedoras do Carnaval 2019 de São Paulo será realizado nesta sexta-feira (8) a partir das 21h, no Sambódromo do Anhembi (zona norte).

Os ingressos para assistir ao desfile estão à venda por valores de R$ 70 a R$ 1.210 e só estão disponíveis na bilheteria do Anhembi (avenida Olavo Fontoura, 1.209).

Cruzarão a passarela do samba as escolas Estrela do Terceiro Milênio (campeã do grupo de acesso 2), Barroca Zona Sul e Pérola Negra (vencedoras do grupo de acesso), além das cinco melhores colocadas no grupo especial: Império de Casa Verde, Unidos de Vila Maria, Rosas de Ouro, Dragões da Real e, fechando, a campeã Mancha Verde.

Rio amanhã

No Rio, o desfile das campeãs acontece amanhã, a partir das 21h15, na Marquês de Sapucaí, com as seis escolas mais bem colocadas do Grupo Especial. A campeã Mangueira fecha a apresentação, por volta das 2h40.