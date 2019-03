Carreta tomba e bloqueia sentido litoral da rodovia Anchieta; veja alternativas

Um acidente envolvendo uma carreta faz com que o sistema Anchieta-Imigrantes opere em 5×3 na manhã desta sexta-feira (8). A descida para o litoral acontece pela pista norte da rodovia Anchieta, que teve inversão de mão de direção, e pela pista sul da rodovia Imigrantes.

Já a subida é feita apenas pela pista norte da Imigrantes – segundo a Ecovias, concessionária das rodovias, caminhões e veículos pesados estão liberados para subir a serra da Imigrantes.

Veja também:

Trecho urbano da rodovia Raposo Tavares está sem iluminação e preocupa motoristas e moradores

Carnaval de rua: Avenida Paulista fica aberta para carros neste domingo

Por volta das quatro e meia da manhã de hoje, uma carreta tombou no km 43 da Anchieta no sentido do litoral. Uma pessoa teve ferimentos leves e houve queda de carga de madeira na pista.

O veículo foi destombado, mas segue o bloqueio total da Anchieta no quilômetro 40 na direção do litoral. No momento há trânsito lento na Anchieta desde o quilômetro 36. Além disso, há lentidão na Interligação de Planalto do quilômetro 4 ao 1.