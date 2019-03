Buscas por desaparecidos na tragédia de Brumadinho não têm prazo para acabar

O Corpo de Bombeiros de Minas Gerais diz que não há prazo para finalizar as buscas pelas vítimas do rompimento da barragem da mineradora Vale, em Brumadinho. No entanto, em entrevista à Rádio BandNews FM, o porta-voz da corporação, Pedro Aihara, admite a possibilidade de não encontrar todos os desaparecidos na tragédia.

Leia mais:

Companhia aérea atrasa pagamentos e preocupa funcionários

Defesa de Lula contesta fundo anticorrupção da Lava Jato

Ainda são procuradas 115 pessoas. Segundo o tenente, a violência da lama e o tamanho da área afetada pelo colapso da estrutura diminuem as chances de localizar os desaparecidos.

Até o momento, 193 corpos já foram encontrados e identificados pelo Instituto Médico Legal.