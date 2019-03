Blocos são multados por não cumprir os acordos

A Prefeitura de São Paulo irá multar os blocos de rua que descumpriram os acordos pré-estabelecidos com a administração municipal.

O Acadêmicos do Baixo Augusta, um dos mais tradicionais da capital paulista, será multado em R$ 220 mil por ter mantido o som 1h15 a mais do que o combinado no pré-Carnaval.

A Banda do Fuxico pagará R$ 88 mil por atraso de som e o Bloco do Faísca, que desfilou sem autorização, será cobrado em R$ 22 mil. O Carnamauri será punido por vender bebidas alcoólicas e abadás e o Bloco Meu Glorioso São Cristóvão por não ter comparecido ao desfile marcado para a última terça-feira.