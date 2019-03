Leia nota da Presidência da República sobre vídeo obsceno publicado por Jair Bolsonaro

Após a grande repercussão nacional e internacional sobre o vídeo obsceno compartilhado pelo presidente Jair Bolsonaro na noite de terça-feira (5), a Presidência da República divulgou uma nota oficial. Na ocasião, Bolsonaro afirmou que precisava expor "o que tem virado muitos blocos de rua no Carnaval brasileiro", com imagens de um homem que insere publicamente o dedo no ânus, em seguida permite que outro homem urine em seu rosto.

No dia seguinte, o presidente ainda repercutiu a própria publicação, com um tweet em que questionava o que era "golden shower", expressão em inglês se refere ao fetiche em que uma pessoa urina em outra no ato sexual.

Reveja as publicações

Não me sinto confortável em mostrar, mas temos que expor a verdade para a população ter conhecimento e sempre tomar suas prioridades. É isto que tem virado muitos blocos de rua no carnaval brasileiro. Comentem e tirem suas conslusões: pic.twitter.com/u0qbPu9sie — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) March 5, 2019

O que é golden shower? — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) March 6, 2019

Leia a nota da Presidência da República na íntegra

"A respeito de publicação realizada na conta pessoal do Presidente da República, em 5 de março, convém esclarecer que:

– No vídeo, postado pelo Sr Presidente da República em sua conta pessoal de uma rede social, há cenas que escandalizaram, não só o próprio Presidente, bem como grande parte da sociedade.

– É um crime, tipificado na legislação brasileira, que violenta os valores familiares e as tradições culturais do carnaval.

– Não houve intenção de criticar o carnaval de forma genérica, mas sim caracterizar uma distorção clara do espírito momesco, que simboliza a descontração, a ironia, a crítica saudável e a criatividade da nossa maior e mais democrática festa popular."