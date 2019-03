'Tim Apple': Trump erra nome de CEO da Apple Tim Cook

Na quarta-feira (6), o presidente dos Estados Unidos Donald Trump e o CEO da Apple, Tim Cook, se encontraram na Casa Branca para uma discussão sobre a importância de empregos e educação na área da tecnologia.



LEIA MAIS:

Paulo Preto é condenado a 145 anos de prisão por desvio de dinheiro

Leia nota da Presidência da República sobre vídeo obsceno publicado por Jair Bolsonaro

O encontro foi aberto à imprensa, e gravações viralizaram por causa de uma gafe cometida pelo presidente. Enquanto elogiava Tim Cook por suas contribuições no ramo tecnológico, ele erra seu nome: "Nós apreciamos muito, Tim Apple".

Trump just called Apple CEO Tim Cook “Tim Apple” pic.twitter.com/gTHHtjWvc9 — Sean O'Kane (@sokane1) March 6, 2019

O momento foi motivo de piadas e memes no Twitter, e a própria filha do político, Ivanka Trump, comentou o ocorrido. Ela também estava presente no encontro – sentada ao lado esquerdo do pai, oposta a Tim Cook.

Esta não é a primeira vez que o republicano confunde o nome de um empresário com o de sua empresa. Em março de 2018, ele se referiu à CEO da fabricante de produtos aeroespaciais Lockheed Martin como "Marillyn Lockheed"; seu sobrenome é Hewson.

https://twitter.com/dave_brown24/status/976882203459227649/video/1