O rodízio municipal será retomado nesta quinta-feira (7), das 7h às 10h e das 17h às 20h, com restrição de circulação para os veículos com placas de finais 7 e 8 no perímetro do chamado centro expandido.

A multa para quem desrespeita a restrição é de R$ 130,16, com quatro pontos na CNH (Carteira Nacional de Habilitação).