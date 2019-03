Receita Federal começa a receber o IRPF 2019

A Receita começa a receber nesta quinta-feira as declarações do Imposto de Renda 2019. Neste ano, 30,5 milhões de contribuintes devem declarar o IR, 1,23 milhão a mais em relação a 2018.

O prazo para envio, que vai até 30 de abril, será mais curto. Normalmente, a entrega dos documentos tem início no primeiro dia útil de março, com dois meses para o contribuinte fazer a declaração.

A multa por atraso é de no mínimo R$ 165,74 e no máximo 20% do imposto devido.

“Os primeiros dias são os mais interessantes para o envio por dois motivos. Quem entrega o material com antecedência receberá sua restituição antes. Além disso, em caso de problemas, o contribuinte terá tempo para resolvê-los, evitando a necessidade de realizar uma declaração retificadora, depois do prazo de entrega”, alerta o diretor da Confirp, Richard Domingos.

Em 2018, 628 mil contribuintes caíram na malha fina. As principais razões pelas quais as declarações ficaram retidas foram: omissão de rendimentos do titular ou seus dependentes (379.547) e divergências entre o imposto retido na fonte declarado pelo contribuinte e o informado pelas empresas, com 183.274 casos. Em seguida aparecem informações erradas sobre despesas médicas (163.594 declarações) e dedução de previdência oficial ou privada, dependentes, pensão alimentícia e outras (128.536).

Novidades

Uma das mudanças em 2019 é que se torna obrigatório informar o CPF de todos os dependentes. No ano passado, o CPF passou a ser necessário para dependentes a partir de 8 anos.

Os contribuintes ainda não serão obrigados a informar detalhes sobre imóveis e veículos, como número de matrícula, IPTU e Renavam. Em 2018, o Fisco anunciou que o preenchimento seria obrigatório a partir de 2019. Essa mudança, no entanto, foi adiada para 2020.