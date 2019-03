Quarta-feira de cinzas tem queda de árvores e alagamentos em vários pontos do ABC

A rápida chuva de verão da tarde de quarta-feira (6) trouxe problemas para o ABC. As três cidades registraram pontos de alagamentos, deslizamentos de terra e queda no fornecimento de energia.

De acordo com a Prefeitura de Santo André, houve um alagamento na avenida Industrial, na altura do hipermercado Extra (Shopping Grand Plaza). A situação, que se deu na via no sentido São Caetano, logo foi normalizada. Um pouco antes das 16h, a circulação de trens foi interrompida entre as estações São Caetano e Prefeito Celso Daniel, em Santo André, da linha 10 – Turquesa, devido a um alagamento nos trilhos. Por volta das 16h30, a operação já havia voltado ao normal.

A forte chuva no município causou o rompimento do forro de parte do telhado do CHM (Centro Hospitalar Municipal), o que ocasionou no alagamento da recepção do local. Segundo a prefeitura, não houve prejuízo aos atendimentos. Na nota, também informou que obras para a recuperação da parte estrutural e hidráulica da área danificada começarão nos próximos 60 dias.

Além de um ponto isolado de alagamento entre as avenidas Dr. Rudge Ramos e Taboão, São Bernardo registrou a queda de seis árvores, nos bairros Taboão, Pauliceia e Rudge Ramos. Segundo a prefeitura, o motivo foi o vento forte provocado pela chuva, que acumulou 29 milímetros até as 17h. Os semáforos do centro da cidade precisaram ser operados de forma manual devido a uma queda de energia.

A Defesa Civil de São Caetano informou que a cidade contabilizou 12 quedas de árvores, concentradas nos bairros Santa Maria e Oswaldo Cruz. Junto dessas ocorrências, houve um deslizamento de terra na Praça das Andorinhas, no bairro Santa Maria, sem nenhuma vítima.

As chuvas intensas da tarde de quarta também ocasionaram problemas no fluxo de veículos da rodovia Anchieta. A pista central, sentido litoral, foi interditada entre os quilômetros 10 e 13 às 16h30, por conta de um risco de alagamento da via, segundo informações da Ecovias. O fluxo se normalizou por volta das 18h.

A cidade de Santo André teve também uma ocorrência de deslizamento de terra na quarta-feira pela manhã, sem relação com as chuvas da tarde. O acidente, que se deu no número 156 da rua Agulhas Negras, na Vila Linda, teve uma vítima com ferimentos leves, segundo o Corpo de Bombeiros. Ela foi levada ao CHM, onde foi socorrida e permaneceu internada até o fechamento desta edição.

De acordo com o porta-voz do Corpo de Bombeiros, 119 árvores caíram em toda a região metropolitana ontem.