Perdeu o RG ou CNH no Carnaval? Serviço ajuda a reencontrar documento

A expressão "segunda via" já dá calafrio em muitas pessoas. Por mais que a burocracia para reemitir um documento seja bem menor que no passado, ninguém gosta de ter que fazer agendamento, enfrentar fila, passar com atendente, pagar taxa e esperar chegar (ou até voltar em um posto para buscar) papeis importantes como o RG e a CNH.

Para ajudar na frustração de quem perdeu um documento no agito do Carnaval, o Serasa Consumidor lançou um serviço que promete unir os que deixaram a papelada cair por aí com os que encontraram os registros de outros foliões. Com o nome "Bloco Quem Procura Acha", o portal permite que as pessoas cadastrem os documentos encontrados, inserindo dados como o número do RG, CNH ou CPF, nome do registrado, data de nascimento e nome da mãe, além de telefone e e-mail para contato de quem ficou com o documento.

Veja também:

12 milhões de foliões passaram pelos blocos de rua no carnaval de São Paulo

Blocos de rua em São Paulo são multados em mais de R$ 300 mil

Já quem procura deve inserir os mesmos dados. Caso de um "match" – expressão popular nos aplicativos de relacionamentos para quando um perfil combina – as informações de contato são trocadas para facilitar a recuperação do registro físico. Buscando incentivar o uso da ferramenta, o Serasa ainda oferece a quem buscar ou cadastrar um documento 15 dias grátis do serviço AntiFraude, que permite descobrir quem consultou o CPF do cadastrado, além de enviar alertas de dívidas.

O Serasa aconselha que, ao perder um documento, a pessoa busque imediatamente uma delegacia para realizar um boletim de ocorrência. Em caso de furto, é possível registrar pela Delegacia Eletrônica de cada Estado. É possível ainda abrir um alerta gratuito no Serasa, que será emitido caso alguém tente usar o seu documento perdido. Clique aqui para mais informações.