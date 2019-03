Inscrições para lista de espera do ProUni estão abertas; veja como participar

Começaram nesta quinta-feira, 7, as inscrições para a lista de espera do Programa Universidade para Todos (ProUni), que oferece bolsas de estudo integrais e parciais em instituições de ensino superior privadas. Os candidatos devem confirmar interesse na bolsa no site do programa até esta sexta-feira, 8.

A lista de espera será usada pelas instituições de ensino para oferecer as bolsas que ainda estiverem disponíveis. Elas terão acesso à classificação dos alunos por curso e turno de acordo com as notas deles na edição do ano passado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).



Os interessados devem entrar no site do programa e confirmar que têm interesse na bolsa. A lista de espera é única para cada curso e turno nas instituições participantes, que terão acesso à relação de candidatos no dia 11 de março.

Quem pode participar

Para o curso correspondente à primeira opção do candidato, pode participar quem não foi pré-selecionado nas chamadas regulares ou não foi pré-selecionado na segunda opção de curso por não formação de turma.

No caso de participação para a segunda opção de curso, pode se inscrever quem não foi pré-selecionado nas duas chamadas por causa das seguintes situações: não foi formada turma na primeira opção de curso ou não havia bolsas disponíveis na primeira opção Também pode concorrer quem foi pré-selecionado na primeira opção de curso, mas foi reprovado pelo fato de a turma não ter sido formada.

Apresentação

A última etapa é a apresentação de documentos para a comprovação de informações prestadas no ato de inscrição. Todos os candidatos que participaram da lista de espera devem ir à instituição de ensino onde estão concorrendo à bolsa. O prazo para esta etapa começa no dia 12 e termina em 13 de março.

Bolsas

De acordo com o Ministério da Educação (MEC), foram ofertadas 243.888 bolsas, das quais 116.813 eram integrais e 127.075, parciais. O ministério informou que, para a edição do primeiro semestre deste ano, participam do programa 1.239 instituições de educação superior de todas as regiões do País.

O processo seletivo para o ProUni tem como foco estudantes egressos do ensino médio na rede pública ou de escolas particulares caso tenham sido bolsistas integrais, pessoas com deficiência e professores da rede pública. O candidato também precisa ter renda familiar per capita de até três salários mínimos.

Ter realizado a última edição do Enem e não ter diploma de ensino superior são outros requisitos para participar do ProUni. As inscrições dever ser feitas pelo site do programa.

Para ter bolsa integral do ProUni, o candidato deve ter renda familiar per capita de até 1,5 salário mínimo. As parciais (50%) são voltadas para quem tem renda familiar per capita de até três salários mínimos.

Nota

O MEC estabelece que a nota mínima para participar no ProUni é de 450 pontos na média aritmética das notas obtidas nas provas do Enem. O cálculo é feito a partir da soma das notas das cinco provas do exame e, depois, dividindo por cinco. Outra exigência é que a nota da Redação deve ser maior do que zero.