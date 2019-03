Invasão à casa de PM em São Paulo termina em perseguição

Duas perseguições a bandidos que invadiram a casa de um oficial da PM terminam com quatro acusados presos e três policiais militares feridos no bairro da Casa Verde, na zona norte de São Paulo.

O quarteto foi flagrado pelos agentes, que foram acionados pelo sistema de segurança instalado no local quando se preparavam para deixá-lo. O imóvel pertence a um capitão da Corregedoria.

Um dos criminosos fugiu no veículo da quadrilha, mas foi alcançado e detido. Já os demais, escaparam no carro da vítima, porém também foram presos, depois de baterem contra duas viaturas, na avenida Parada Pinto, no Lauzane Paulista, e na rua Odassi Nazzali, na entrada de uma favela, na Vila Dionísia.

Os policiais feridos passam bem.