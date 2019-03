Falha de energia afeta circulação do metrô em São Paulo

Uma falha no sistema de energização do Metrô afetou a circulação de trens nesta quinta-feira (7). O incidente aconteceu na Linha 1-Azul entre as estações Portuguesa-Tietê e Carandiru, no sentido Jabaquara.

Ana Kátia, ouvinte da BandNews FM, diz que sentiu cheiro de queimado e viu homens correndo com extintores no local. Os passageiros chegaram a sair dos vagões.

A Linha 3-Vermelha também passou a circular com a velocidade reduzida por conta da falha.

De acordo com o Metrô, a operação está sendo normalizada neste momento.