Dupla Sena: veja os números sorteados nesta quinta-feira

Sem ganhadores no último sorteio, a Dupla Sena desta quinta-feira (dia 7) está com o prêmio acumulado em R$ 3,4 milhões ao apostador que acertar as seis dezenas no primeiro ou no segundo sorteio.

Os números sorteados para a Dupla Sena nesta quinta-feira são:

1º SORTEIO

16, 18, 24, 27, 39, 40

2º SORTEIO

22, 32, 37, 39, 41, 50



Apesar de ninguém ter acertado o prêmio principal no último sorteio, 20 apostadores acertaram 5 números e ganharam, cada um, R$ 3.782,76.