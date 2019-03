Acompanhe a cotação do dólar, euro e bitcoin nesta quinta, 7 de março

O dólar encerrou na quarta-feira (6) em alta de 1,47%, a R$ 3,8358. É o maio valor de fechamento desde os R$ 3,876 de 28 de dezembro de 2018. O Ibovespa caiu 0,41%, aos 94.216 pontos, em pregão curto na volta do Carnaval.

Segundo participantes do mercado, parte do movimento reflete ajustes de posições após dois dias sem pregão, na ausência de notícias no plano local, tendo como pano de fundo o exterior, informou a Reuters.

Do lado interno, o mercado continua de olho na reforma da Previdência, que não teve avanços ontem na quarta.

Do exterior, investidores aguardam a divulgação do relatório de criação de vagas de trabalho nos Estados Unidos, previsto para amanhã, e observam desdobramentos das negociações comerciais entre EUA e China.

Confira as cotações das moedas em tempo real nesta quinta-feira (7):

Dólar

Euro

Bitcoin