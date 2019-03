Carnaval movimenta R$ 3 bilhões na economia de São Paulo, diz secretário estadual

O secretário estadual de Cultura Sérgio Sá Leitão prevê um contínuo crescimento para o Carnaval paulista nos próximos anos. Além do estrondoso público, o impacto econômico mostrou-se cada vez maior em 2019.

Leia mais:

Blocos de rua em São Paulo são multados em mais de R$ 300 mil

12 milhões de foliões passaram pelos blocos de rua no carnaval de São Paulo

Em entrevista a BandNews FM, ele destacou a festa na Capital. "São Paulo ainda terá o maior e o melhor Carnaval do Brasil". Leitão ainda completa afirmando que o fenômeno dos blocos também é claro em cidades do litoral e do interior, como Santos, Campinas, Taquaritinga e Ribeirão Preto.

O valor movimentado na economia é exorbitante. "Nós temos aí um impacto econômico no Estado de alguma coisa em torno de R$ 3 bilhões", diz o secretário.

Leitão também ressalta que diversos setores se movimentam nesta época, como o de gastronomia e, claro, cultura. De acordo com ele, o importante é que as pessoas não só venham ao Carnaval, mas voltem depois.