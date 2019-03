Carnaval em Recife tem vítimas de agulhadas

A Polícia Civil de Pernambuco investiga as denúncias de vítimas de agulhadas durante o Carnaval na região metropolitana do Recife. Mais de 100 pessoas já procuraram o hospital referência no atendimento de doenças infectocontagiosas na capital pernambucana.

Os resultados dos exames realizados nas vítimas ainda não foram divulgados. Incidentes similares foram registrados também durante o Carnaval em Caicó, no Rio Grande do Norte.

Das 14 pessoas atendidas pelo Hospital Regional do Seridó, uma delas prestou queixa à Polícia Civil. Os ataques foram entre sábado e segunda-feira.

As vítimas foram submetidas à profilaxia pós-exposição, que é uma medida de prevenção de urgência à exposição pelo HIV, hepatites virais e outras infecções sexualmente transmissíveis. Todos os pacientes tiveram resultado negativo.