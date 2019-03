VÍDEO: Folião cai cinco metros da escada rolante do metrô

Um jovem caiu aproximadamente cinco metros, após se pendurar no corrimão de uma das escadas rolantes da estação Paulista, da linha 4-Amarela do metrô. O acidente ocorreu no último sábado (2) e, segundo a Via 4, concessionária da linha, o passageiro recebeu os primeiros socorros no local e foi encaminhado à Santa Casa de Misericórdia.

Segundo testemunhas, o rapaz estava consciente no momento em que foi levado pela ambulância. As imagens gravadas por câmeras de segurança mostram o folião caminhando num grupo de amigos em direção à escada.

Em uma aparente brincadeira, ele se deita sobre o corrimão, perde o equilíbrio e cai em um vão. No hospital, não há informações sobre a identidade ou estado de saúde do rapaz.

A Via 4 declarou em nota que não autorizou a veiculação dessas imagens e que vai tomar as providências cabíveis. A Rádio Bandeirantes não conseguiu contato com a assessoria de imprensa da Santa Casa de Misericórdia.