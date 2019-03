Em retorno a São Paulo, motorista enfrenta trânsito lento nas rodovias

O motorista enfrenta trânsito intenso no retorno do feriado nas rodovias paulistas nesta Quarta-Feira de Cinzas, 6. Por volta das 11h, o tráfego estava lento na Imigrantes na subida da serra, do km 56 ao km 52, devido ao excesso de veículos.

A rodovia Rio-Santos registrava tráfego intenso no sentido do Guarujá. O tempo é bom e a visibilidade estava favorável. As rodovias Castello Branco, Bandeirantes e Presidente Dutra também estavam com movimento intenso na chegada a capital paulista.

As rodovias Ayrton Senna e Carvalho Pinto apresentavam tráfego normal em ambos os sentidos. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), o trânsito estava tranquilo na cidade. Às 11h, a companhia registrava três pontos de lentidão: Marginal Pinheiros, no sentido da Castelo Branco, nas proximidades da Ponte Cidade Universitária; avenida Washington Luís, no sentido do bairro, perto do Viaduto João Julião da Costa Aguiar; e avenida Salim Farah Maluf, no sentido da Vila Prudente, na região do Tatuapé.

O rodízio municipal para veículos leves e pesados está suspenso nesta quarta-feira e volta vigorar normalmente na quinta-feira, 7, para veículos com placas final 7 e 8.

Clima

A Quarta-Feira de Cinzas será típica de verão no Estado de São Paulo. O dia começou com sol entre nuvens, a temperatura subiu rapidamente e fez calor ainda pela manhã. À tarde, o tempo abafado ajudará a formar áreas de instabilidade que provocarão pancadas de chuva e trovoadas em todas as regiões paulistas. Há risco novos temporais, inclusive sobre a Grande São Paulo. Mínima será de 20ºC e máxima de 32ºC.

Estas condições devem ser observadas até o fim da semana. O tempo quente e úmido continua também na Grande São Paulo e a temperatura passa dos 30°C na capital paulista. As pancadas de chuva podem ser fortes a partir da tarde em todas as regiões do Estado de São Paulo.