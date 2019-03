Império e Imperatriz são rebaixadas no carnaval carioca; confira as colocações finais

A Estação Primeira de Mangueira é a grande campeã do carnaval carioca. O resultado do grupo especial do Rio de Janeiro foi divulgado no início da noite de hoje (6).

As duas escolas que ficaram nas últimas colocações, a Imperatriz Leopoldinense e a Império Serrano, serão rebaixadas para o Grupo de Acesso A . As seis primeiras colocadas desfilam novamente no próximo sábado (9).

LEIA MAIS:

Com enredo sobre heróis da resistência, Mangueira vence o Carnaval do Rio em 2019

Anitta encerra mistério e admite beijo com Neymar: ‘Não só ele, mas metade do camarote’

Confira as colocações de todas as escolas que participaram do Grupo Especial:

1º – Mangueira (270)

2º – Unidos do Viradouro (269,7)

3º – Vila Isabel (269,4)

4º – Portela (269,3)

5º – Salgueiro (269,3)

6º – Mocidade (269)

7º – Unidos da Tijuca (268,8)

8º – Paraíso do Tuiuti (268,5)

9º – Grande Rio (267,9)

10º – União da Ilha (267,7)

11º – Beija-Flor (267,6)

12º – São Clemente (267,4)

13º – Imperatriz Leopoldinense (266,6)

14º – Império Serrano (263,8)

As escolas foram avaliadas quanto a bateria, samba-enredo, harmonia, evolução, enredo, mestre-sala e porta-bandeira, alegorias e adereços, fantasias e comissão de frente.

A Mangueira obteve a pontuação máxima em todos os quesitos.