Morre menino de 3 anos vítima de incêndio após ser deixado sozinho em casa pelos pais

O menino de três anos que teve 90% do corpo queimado após ter sido deixado sozinho em casa pelos pais teve a morte confirmada nesta quarta-feira (6). O casal responsável por Bernardo Bezerra Basílio está preso e responde por abandono de incapaz por ter deixado a criança para aproveitar o Carnaval.

O garoto estava internado no hospital municipal Pedro II, em Santa Cruz, na zona oeste do Rio de Janeiro, e morreu na noite desta terça-feira (5). Bernardo foi levado para a unidade, que é especializada no tratamento de queimaduras graves, depois de ser socorrido por vizinhos na madrugada da segunda (4).

O caso ocorreu na Estrada dos Palmares, também em Santa Cruz. A Polícia Civil realizou uma perícia no apartamento para identificar as causas do incêndio; a suspeita é de que as chamas tenham começado em um curto-circuito no ventilador.

