Com enredo sobre heróis da resistência, Mangueira vence o Carnaval do Rio em 2019

Apesar da votação desta quarta-feira (6) ainda não estar concluída, a Mangueira já é a escola campeã do Grupo Especial do Carnaval 2019.

A agremiação trouxe para a avenida o enredo "História para ninar gente grande", lembrando os heróis da resistência negros e índios.

“Um enredo completamente emocionante. A Mangueira tem essa responsabilidade”, disse a cantora Alcione ao analisar o enredo “História para ninar gente grande”, criado pelo carnavalesco Leandro Vieira. No enredo, Alcione representou Dandara, a mulher de Zumbi dos Palmares. “Foi uma honra representar Dandara, uma líder das pessoas escravizadas”, afirmou.

A intenção do enredo foi mostrar a participação de líderes populares que influenciaram a história do Brasil e não têm suas realizações contadas nos livros. Neles, personagens negros, índios, com destaque também para mulheres como a vereadora Marielle Franco (PSOL-RJ), Maria Felipe Oliveira, que liderou a resistência aos portugueses na Bahia e Luiza Mahin, líder do levante dos Malês, de pessoas escravizadas.

Mônica Benício, viúva da vereadora Marielle Franco, morta em março do ano passado, disse que foi um enredo urgente e atual. “Fala de representatividade, de resistência, e a Marielle sendo homenageada, ter ela hoje como símbolo de esperança é, sobretudo, uma emoção muito grande”, disse.

Ao fim do desfile, o carnavalesco Leandro Vieira afirmou estar com sentimento de dever cumprido. “Com certeza, não sei se bem, mas cumprido. Mexeu com o público e eu me diverti pra caramba”, disse.

As seis primeiras colocadas desfilam novamente no próximo sábado (9).

As duas escolas que ficarem nas últimas colocações serão rebaixadas para o Grupo de Acesso A.

Disputaram o título as escolas: Império Serrano, Viradouro, Grande Rio, Salgueiro, Beija-Flor, Imperatriz, Unidos da Tijuca, São Clemente, Vila Isabel, Portela, União da Ilha, Paraíso do Tuiuti, Mangueira e Mocidade.