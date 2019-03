Número de homicídios e roubos no Carnaval caiu quase 50% em 2019

O número de homicídios e de roubos no carnaval em São Paulo deste ano caiu 47,6% na comparação com as ocorrrências registradas no ano passado. Segundo balanço divulgado na tarde de hoje (6) pelas polícias Civil e Militar do estado, entre a meia-noite de sexta-feira (1º) e as 23h59 de ontem (5), os registros de homicídios caíram de 63 casos, no mesmo período do ano passado para 33.

Os casos de roubos, em geral, também diminuíram, passando de 3.152 ocorrências no carnaval de 2018 para 2.996 este ano. A redução foi de 4,9%. Houve apenas uma ocorrência de roubo contra banco este ano (no ano passado foram duas) e 586 roubos de veículos (no ano passado foram 752). Os casos de latrocínio (roubo seguidos de morte) caíram pela metade, passando de quatro para dois. Os casos de estupro tiveram queda de 12,2%, passando de 41 notificações em todo o estado para 36.

Durante a Operação Carnaval Mais Seguro, 93 adolescentes foram apreendidos e 298 pessoas que deveriam estar presas foram recapturadas.

Estradas

Segundo o Comando de Policiamento Rodoviário, 824 acidentes foram registrados nas estradas paulistas no período de 1º a 5 deste mês, com 21 mortes.

Durante a operação nas estradas, 1.902 motoristas foram autuados por consumo de álcool ou por se recusarem a fazer o teste do bafômetro. O comando da operação fez 6.606 autuações por falta do uso do cinto de segurança, 2.113 por ultrapassagens pela contramão e 36 motociclistas pela falta de uso de equipamentos de proteção.