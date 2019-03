Carros alegóricos bloqueiam ciclovia na Vila Sônia

Uma série de carros alegóricos bloqueiam na manhã desta quarta-feira (6) a ciclovia da avenida Pirajussara, na Vila Sônia, zona oeste de São Paulo. Os veículos típicos do Carnaval atrapalham quem usa a via para bicicletas na altura da rua Caminho do Engenho.

Segundo a reportagem da Rádio Trânsito FM, os ciclistas precisam atravessar entre os motoristas de veículos de passeio para desviar os carros alegóricos e retornar para a faixa exclusiva.

Os veículos estacionados na ciclovia foram usados em desfiles de escolas de samba no domingo (3) e na segunda-feira (4) no bairro do Butantã.